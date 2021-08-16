Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олега Николенко заявил, что внешнеполитическое ведомство планирует эвакуацию из Афганистана около 90 украинцев и членов их семей, в то время, как ранее глава МИД сообщил, эвакуационный самолет с нашими гражданами не может вылететь из захваченной талибами страны.

Об этом Николенко написал в своем Фейсбуке вечером в понедельник, 16 августа.

По его словам, посольства Украины в Таджикистане и Пакистане сейчас формируют списки украинских граждан, которые заявили о желании эвакуироваться из Афганистана. По последним данным, в них числятся 90 украинцев, а также члены их семей.

Также он указал контакты, по которым украинцы в Афганистане должны сообщить посольству в Таджикистане или Пакистане свои данные и место нахождения. Сделать это можно по телефонам: +992 900 00 6520, +992 372 35 8412 или отправив письмо на электронную почту по адресу:emb_tj@mfa.gov.ua. Или же по номеру +925 126 08966 или на емейл emb_pk@mfa.gov.ua.

Родственники в Украине, по словам Николенко, также могут обратиться на круглосуточную "горячую линию" МИД: +380 44 238 1657 или написав письмо на почту: cons_or@mfa.gov.ua

Ранее мы рассказывали, что украинский самолет, который находился в Афганистане, уже эвакуировал из его столицы восемь граждан нашей страны и 71 иностранца. Часть афганцев уже попросили у Киева статус беженца.

Между тем, как ранее сообщалось, в аэропорту Кабула американские военные застрелили трех человек. Очевидцы, как пишет американская газета, сообщили, что видели три окровавленных тела, в том числе тело одной женщины. Они лежали на земле недалеко от здания аэропорта. Позже количество убитых выросло до семи человек.

Также мы показывали опубликованные в соцсетях жуткие кадры из Афганистана, где люди штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Некоторые пассажиры падают из переполненных авиалайнеров. Трое афганцев, пытавшихся зацепиться за шасси улетающего из Кабула самолета, погибли.

В то же время, президент Афганистана бежал из страны с набитыми деньгами машинами, которые не полностью влезли в вертолет.