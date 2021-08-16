Украинского предпринимателя, бывшего народного депутата и лидера партии "5.10." Геннадия Балашова задержали сотрудники Печерского управления полиции ГУ Нацполиции.

Об этом "Стране" сообщил адвокат бизнесмена Игорь Черезов.

"В связи со стычкой со следователем", - коротко пояснил представитель интересов Балашова причину задержания.

По информации "Страны", экс-нардеп подрался с правоохранителем.

Сейчас Балашов находится в Печерском управлении. По словам его адвоката, предстоящую ночь Балашов проведет в изоляторе временного содержания (ИВС).

Напомним, 5 августа Балашова вызвали на допрос по делу о незаконной застройке исторического центра Киева - в охранной зоне памятника София Киевская, которая находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. На беседу со следователем тот явился в костюме американского героя со сверхспособностями Бэтена и выражался нецензурно.

За эту выходку бывшего депутата хотели привлечь к ответственности по статье о хулиганстве. Как писала "Страна", 12 августа стало известно, что ему готовят подозрение по этой статье.