Украинский самолет, который будет эвакуировать находящихся в захваченном боевиками "Талибана" Афганистане пока не может вылететь из страны, где находятся полсотни наших граждан.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина" вечером в понедельник, 16 августа.

По словам министра, на данный момент на повестке вопрос завершения эвакуации украинцев, которые желают вернуться в нашу страну. А таких людей, добавил Кулеба, около полусотни. Кроме того, по словам министра, на свободные места на борту украинского самолета готовы брать иностранных государств, в том числе и афганцев, как это было сделано ранее.

Однако, продолжил глава украинского внешнеполитического ведомства, сейчас самая большая проблема в том, что борт, который находится в Афганистане, не может оттуда вылететь. По его словам, "он, теоретически, в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда новый украинский самолет прибыть - это пока что вопрос без ответа".

Кроме того, по словам Кулебы, МИД Украины займется вопросом о том, какую власть представляет нынешнее посольство Афганистана в нашей стране.

Как добавил министр, в зависимости от ответа на этот вопрос ведомство будет решать свою дальнейшую позицию, добавив, что дипломатическое представительство этой страны в Украине продолжает свою работу.

Также Кулеба призвал граждан нашей страны обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане, если они хотят эвакуироваться домой.

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на свой источник сообщило, что глава Центрального командования США встретился с лидерами "Талибана", чтобы призвать их не вмешиваться в операции американских военных по эвакуации в аэропорта Кабула. В ходе переговоров стороны договорились, что боевики не будут мешать этому процессу.

Также мы рассказывали, что, количество погибших во время эвакуации в аэропорту Кабула увеличилось до семи человек .