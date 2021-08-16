На прошлой неделе на сталелитейном заводе в штате Огайо, принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому, произошел масштабный пожар. Следователи полагают, что причиной пожара стал поджог.

Об этом 16 августа сообщил в своем Твиттере американский репортер-расследователь Майкл Саллах.

Саллах напомнил, что украинский олигарх находится в США под следствием в связи с делом об отмывании денег.

Репортер приводит заявление следователей.

"Мы действительно считаем, что это было сделано намеренно", - сказал Брайан Бонерт из управления пожарной охраны.

Кроме того, Саллах процитировал источник, знакомый с расследованием ЧП.

"В здании отключено электричество. Пожарные гидранты отключены. И в ту ночь не было молнии. Так что сами подумайте, что могло произойти", - призвал источник, явно намекая на то, что слишком много совпадений для случайного пожара.

В апреле "Страна" приводила расследование издания Pittsburgh Post-Gazette (в котором, к слову, работает Саллах), о масштабной сети недвижимости и заводов Коломойского в США.

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