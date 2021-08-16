Вечером 16 августа, за неделю до 30-й годовщины независимости Украины, на Софийской площади Киева прошла репетиция военного оркестра. Этот оркестр 24 августа возьмет участие в параде в честь Дня независимости.

За репетицией наблюдал корреспондент "Страны".

На время репетиции часть площади, которую уже отмыли от следов недавнего скандального дрифта, освободили от людей. Оркестранты, выстроившись рядами, исполнили мелодию "Лента за лентой". Одноименная песня считается самой известной песней УПА, она была создана членами ОУН.

Военные прибыли на репетицию на автобусах, которые стоят по периметру площади. Фото: Страна

Ранее "Страна" рассказывала о шумихе вокруг июльской репетиции парада ко Дню независимости на Крещатике. Тогда фото с репетиции, на которых маршировали женщины-военнослужащие на каблуках, возмутили многих людей, хотя каблуки присутствуют практически во всех парадных формах стран мира.

Также мы сообщали, что на Михайловской площади столицы уже приступили к монтажу нескольких сцен ко Дню независимости. На праздники власти Киева собираются перекрывать много улиц.