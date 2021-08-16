Глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел личную встречу с лидерами исламистского движения "Талибана", чтобы призвать захвативших Афганистан бойцов не вмешиваться в операции американских военных по эвакуации в аэропорта Кабула. В ходе переговоров стороны договорились, что боевики не будут мешать этому процессу.

Об этом со ссылкой на официального представителя министерства обороны США сообщает Associated Press в понедельник, 16 августа.

Встреча прошла накануне, 15 августа, в столице Катара - Дохе.

"Генерал Фрэнк Маккензи добился соглашения талибов о создании "механизма разрешения конфликтов" - договоренности, согласно которой операции по эвакуации в аэропорту могут продолжаться без вмешательства новых правителей страны", - сообщает агентство.

Напомним, ранее в соцсетях появились жуткие видео из Афганистана, где люди штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Некоторые пассажиры падают из переполненных авиалайнеров.

Также мы сообщали, что в аэропорту Кабула американские военные застрелили трех человек. Очевидцы, как пишет "The Wall Street Journal", сообщили, что видели три окровавленных тела, в том числе тело одной женщины. Они лежали на земле недалеко от здания аэропорта.

Недавно стало известно, что США отправили в Афганистан еще тысячу военных. Таким образом, количество американских военнослужащих в захваченной талибами стране достигнет 7000 человек.

Между тем, в захваченном талибами Афганистане осталось полсотни украинцев. Сейчас дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным.

"Страна" разбиралась, к чему приведет поражение США в Афганистане и триумф "Талибана".