В телефоне погибшего мэра Кривого Рога Павлова удалена вся переписка
Перед гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого вчера нашли застреленным на пороге собственного дома, из его мобильного телефона была удалена вся переписка, поэтому правоохранители не смогли обнаружить в гаджете ничего, что помогло бы следствию. Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных структурах.
"Страна" публиковала фрагмент видео с камеры наблюдения в доме. На нем видно, как Павлов ходит по комнате с оружием в одной руке, а в другой держит телефон и что-то читает в нем. Но самого момента выстрела на этих кадрах нет. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Напомним, 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его тело нашли на веранде его же дома. Рядом с ним лежало оружие.
По словам сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, он не верит в самоубийство Павлова.
Сегодня главное управление Нацполиции в Днепропетровской области провело короткий брифинг по гибели мэра города Константина Павлова. Рассматриваются три версии его смерти: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
"Страна" писала о том, как жил и умер мэр Кривого Рога Константин Павлов.