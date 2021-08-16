Перед гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого вчера нашли застреленным на пороге собственного дома, из его мобильного телефона была удалена вся переписка, поэтому правоохранители не смогли обнаружить в гаджете ничего, что помогло бы следствию. Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных структурах.

"Страна" публиковала фрагмент видео с камеры наблюдения в доме. На нем видно, как Павлов ходит по комнате с оружием в одной руке, а в другой держит телефон и что-то читает в нем. Но самого момента выстрела на этих кадрах нет. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Напомним, 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его тело нашли на веранде его же дома. Рядом с ним лежало оружие.

По словам сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, он не верит в самоубийство Павлова.

Сегодня главное управление Нацполиции в Днепропетровской области провело короткий брифинг по гибели мэра города Константина Павлова. Рассматриваются три версии его смерти: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

"Страна" писала о том, как жил и умер мэр Кривого Рога Константин Павлов.