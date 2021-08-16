Во вторник, 17 августа, с запада на восток Украины пройдет холодный атмосферный фронт, который повлечет за собой заход прохладного воздуха с северо-запада. В результате этого в большинстве регионов спадет жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Завтра в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют умеренные, а местами значительные грозовые дожди. В отдельных районах не исключены град и шквалы 15-22 м/с. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +14-20 градусов. В дневные часы ожидается +27-33 градуса. Прохладнее всего будет во Львовской области, а в центральных, северных и восточных областях пока еще задержится жара.

Во вторник в Киеве и области осадков не ожидается. Ветер прогнозируют южный, умеренный.

Температура воздуха ночью +16-19, днем до +​​30-33 градусов.

Температура в реке Днепр по состоянию на 9:00 16 августа на гидрологическом посту Киев составляла +24 градуса, уровень воды 450 см.

Ранее "Страна" писала о том, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.

Также мы сообщали, что медики напомнили украинцам, как избежать солнечных ожогов в жаркие дни.