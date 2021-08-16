Соединенные Штаты направляют еще одну тысячу военных, которые взяли на себя охрану аэропорта Кабула, в Афганистан. Таким образом, количество американских военнослужащих в захваченной талибами стране достигнет 7000, так как ранее сообщалось о 6000 тысячах отправленных в столицу.

Об этом со ссылкой на представителя Минобороны США Джона Кирби сообщает Associated Press в понедельник, 16 августа.

"Американские военные отправляют еще один батальон численностью около 1000 человек, чтобы помочь защитить аэропорт Кабула", - цитирует агентство представителя Пентагона.

Речь идет о военнослужащих 82-ой воздушно-десантной дивизии.

В свою очередь глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи, как пишет издание, предупредил официальных лиц "Талибана", что "американские военные предпримут решительные меры для защиты аэропорта в случае необходимости".

Напомним, сегодня стало известно, что американские военные застрелили трех вооружённых людей, которые приблизились к периметру аэропорта Кабула в попытках выбраться из захваченного талибами Афганистана.

Подробнее о том, как США бегут из Кабула и какие из этого можно сделать выводы для Украины, "Страна" анализировала в отдельном материале.