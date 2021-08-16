В понедельник, 16 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился в Киеве с членами комитета по вооруженным силам Конгресса США. На встрече присутствовал и председатель этого комитета Адам Смит.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба СНБО.

Судя по опубликованным пресс-службой фото, с американской стороны также была временная поверенная в делах США Кристина Квин.

Как рассказали в СНБО, во время встречи обсуждался широкий круг тем, включая уточнение актуальных потребностей Украины в военной сфере.

Данилов поблагодарил конгрессменов за предоставленную Украине Соединенными Штатами помощь в сфере безопасности. Как он выразился, эта помощь имеет для Киева "чрезвычайно важное значение и существенно усиливает возможности государства в противостоянии российской агрессии".

Между тем не далее как в июне, вскоре после встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина, Белый дом заморозил военную помощь Украине, выделенную весной.

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