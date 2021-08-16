Китай и Российская Федерация могут признать власть захвативших в Афганистане боевиков "Талибана".

Об этом пишет английская ежедневная газета Daily Mail в понедельник, 16 августа.

"Китай, Россия, Пакистан и Турция, похоже, готовы официально признать правление Талибана в соседнем Афганистане (...)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным издания, в Кремле заявили, что планов по эвакуации посольства России в Кабуле нет.

"У талибов хорошие отношения с Россией м политика в целом, направленная на обеспечение безопасных условий для работы посольств России и других стран", - приводит издание слова пресс-секретаря политического офиса талибов Сухаля Шахина.

Напомним, в Афганистане после начала вывода американских войск началась эскалация конфликта между талибами и властью.

В воскресенье, 15 августа, Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что боевики движения "Талибан" вошли в столицу страны с нескольких сторон. Эксперты говорят, что 15 августа 2021 года вошел в историю как день поражения американцев в 20-летней афганской войне. Местные жители бегут из города, о чем свидетельствуют жуткие кадры, обнародованы в соцсетях.

Также президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну после захвата ее территорий "Талибаном", убежал из столицы Кабула вместе с машинами, которые полностью были набитые деньгами.

Между тем, МИД готовится к безопасной эвакуации украинцев из Афганистана, где осталось полсотни украинцев. По словам главы ведомства, две украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам.

В свою очередь, США и еще 60 стран выступили с заявлением по Афганистану, в котором призвали талибов обеспечить возможность cвободного и безопасного выезда из страны для всех желающих.