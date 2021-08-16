В Афганистане с приходом к власти талибов в одночасье поменялся женский дресс-код. В частности, журналистке CNN Кларисса Уорд, которая работает в Кабуле, пришлось облачиться в чадру (подвид хиджаба).

"Они сказали мне отойти в сторонку, потому что я женщина", - рассказала корреспондент CNN в Кабуле Кларисса Уорд, которая ранее делала репортажи из Сирии, а также является матерью двоих детей.

По ее словам, представители Талибана настоятельно порекомендовали ей надеть чадру, скрыть лицо и руки, если журналистка хочет продолжать освещение событий в афганской столице. Клариссе пришлось подчиниться таким требованиям.

Так выглядела Кларисса до прихода к власти талибов:

Кларисса сейчас:

Фото: facebook.com/cosmin.stan

Журналистка CNN Кларисса Уорд призналась, что и представить не могла появления десятков боевиков Талибана на фоне посольства США в Кабуле. По словам Клариссы Уорд, у талибов есть американское оружие. Также она записала интервью с командиром талибов.

"Америка была довольно долго в Афганистане. Теперь американцам нужно уйти, они уже потеряли здесь много людей и денег", - заявил представитель "Талибана".

Напомним, абсолютное большинство телеканалов захваченного талибами Афганистана теперь транслируют чтение священной книги мусульман Корана и новости о действиях талибов.

Напомним, после того, как власть в Афганистане захватили талибы, многие жители пытаются покинуть страну. В связи с этим в аэропорту Кабула образовался хаос - афганцы штурмуют переполненные самолеты, некоторые пассажиры падают их авиалайнеров.