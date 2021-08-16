Глава швейцарского правительства Стефан Левен и министр обороны страны Питер Хультквист поучаствуют в саммите "Крымской платформы", который пройдет в украинской столице - Киеве 23 августа, за день до 30-летя Дня Независимости.

Об этом в пресс-релизе Минобороны, обнародованном на официальном сайте в понедельник, 16 августа.

По данным Минобороны Швеции, премьер-министр и министр обороны прилетят в Украину 23 августа.

В ведомстве, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны.

Напомним, по данным на 11 августа, в саммите "Крымская платформа" согласились поучаствовать уже тридцать семь стран. По словам главы МИД Украины, среди стран, которые примут участие в мероприятии, - Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция, Турция и другие. Среди государств-участниц саммита и Германия. На мероприятие приедет глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Ранее источник в дипломатических кругах "Страны" рассказал о плане проведения саммита.

Также "Страна" подробно анализировала, для чего на самом деле Киеву нужна "Крымская платформа" и как из-за нее он рискует ухудшить отношения с Европой.

Совместная декларация и Джамала. Стал известен план проведения саммита "Крымская платформа"