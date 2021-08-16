После захвата "Талибаном" территорий Афганистана в аэропорту Кабула второй день происходит хаос. В результате при эвакуации из страны в общей сумме сегодня погибли семь человек. В том среди них оказались и те, кто разбился, пытаясь ухватиться за улетающий самолет.

Об этом сообщает AP.

Информацию о гибели семерых человек подтвердили высокопоставленные военные Соединенных Штатов Америки. Об этом они рассказывали на условиях анонимности, потому что не были уполномочены обсуждать текущие операции на территории Афганистана публично.

Напомним, 15 августа, "Талибан" заявил о захвате столицы Афганистана Кабула и всей остальной территории страны. Позже президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и сбежал из страны после переговоров с талибами касательно передачи власти.

С резким наступлением талибов власти Соединенных Штатов начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана. В аэропорту столицы Кабул после того как талибы получили полный контроль над всей страной тысячи людей хотят пытаются пробиться и покинуть Афганистан.

Сегодня в аэропорту американские солдаты открыли предупредительный огонь, погибло несколько человек. В то же время в Пентагоне заявили, что их солдаты стреляли только в воздух. Также несколько человек, пытаясь вылететь из страны, зацепились за шасси самолета при взлете. Когда лайнер уже был в воздухе, они отцепились, их тела упали на жилые кварталы.

Позже американские военные застрелили трех вооружённых людей, которые приблизились к периметру аэропорта Кабула в попытках выбраться из Афганистана.