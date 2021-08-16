Официальным спикером движения "Талибан", захватившего Афганистан, является выходец из некогда правившего страной клана. Примечательно, что он приходится однофамильцем семейства известный украинских деятелей Мустафы и Маси Найемов.

На это обратила внимание в Фейсбуке пользователь Оксана Челышева.

По ее словам, спикера "Талибана" зовут Мохаммед Найем.

Он родился в 1965 году и приходится внуком свергнутого в 1973 году королю Мухаммеду Захир-шаху (к слову, монарх был устранен от власти собственным двоюродным братом Мухаммедом Даудом). В том же году Найема увезли в Великобританию. На родину он вернулся много лет спустя - только в 2001 году, после свержения в Афганистане уже режима правления "Талибана". Однако с момента своего возвращения Мохамед Найем был на стороне этого движения.

Ранее "Страна" в связи со входом талибов в Кабул и установлением ими контроля над всей страной разбиралась, к чему приведет поражение США в Афганистане.

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