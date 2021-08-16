Генерала Виктора Назарова, которого в мае оправдали по делу о катастрофе самолета Ил-76, сегодня назначили на должность советника главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Теперь он будет отвечать за политические вопросы.

Об этом сообщает "Военный курьер Украины".

Стоит уточнить, что в 2014 году генерал Назаров был начальником оперативного штаба Антитеррористической операции, которая проводилась на территории Донбасса. Работая на посту Назаров спланировал почти 40 операций. Среди таких - мероприятия по деблокированию группировки ВСУ, которая тогда защищала Луганский аэропорт.

Кроме этого, в 2014 году против Назарова предъявили обвинение в служебной халатности. Причиной стало сбитие российскими террористами военно-транспортного самолет Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту. В результате трагедии погибли 49 военных.

Позже, в 2017 году Павлоградский суд Днепропетровской области приговорил генерала к 7 годам лишения свободы. Он с решением не согласился и подал апелляцию, которая длилась 3,5 года.

Однако, в мае текущего года Верховный суд оправдал Назарова по делу о сбитом Ил-76. Теперь с украинской стороны виновных в деле нет. Осужден по этому делу только бывший "глава ЛНР" Игорь Плотницкий, а также два участника вооруженных подразделений "ЛНР", которые вне досягаемости украинского правосудия, и дело их разбиралось заочно. "Страна" рассказывала, почему суд оправдал Назарова, а также, как рассматривали дело о сбитом самолете.