Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно продления меры пресечения для экс-судьи Николая Чауса и принял решение продлить круглосуточный домашний арест до 15 октября.

Об этом сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец в Телеграм-канале в понедельник, 16 августа.

Адвокат Николая Чауса, Ростислав Кравец, прокомментировал "Стране" решение ВАКС по мере пресечения для экс-судьи.

По ходатайству защиты Николая Чауса заседание проходило в закрытом режиме, против чего прокурор не возражал.

"Суд выслушал обе стороны и решил полностью удовлетворить ходатайство прокурора – то есть, оставить Чауса под круглосуточным домашним арестом на 60 дней. Мы, со своей стороны, возражали, заявляя, что подозрение необоснованное, поэтому и избрание какой бы то ни было меры пресечения тоже считаем необоснованным. Кроме того, Чаус и так находится под круглосуточной охраной СБУ. Так что какие-либо риски по поводу того, что он исчезнет или не будет сотрудничать со следствием, полностью отсутствуют", - заявил "Стране" Кравец.

Адвокаты Николая Чауса еще решили о том, будут ли оспаривать вердикт ВАКС по мере пресечения.

"Николай Алексеевич еще очень сильно устает, его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Поэтому сегодня он еще отдохнет, все обдумает, а завтра мы уже с ним поговорим об этом и примем решение. У нас есть 5 дней на подачу апелляционной жалобы. Думаю, завтра решим – будем мы оспаривать меру пресечения или оставим все как есть", - добавил Ростислав Кравец.

До середины октября, если защита Чауса не обжалует меру пресечения, заседаний по делу Чауса не будет. А адвокаты экс-судьи тем временем будут изучать материалы дела

Напомним, судья, которого НАБУ подозревает в получении взятки в 2016 году. Чаус уехал в Молдову, где находился на протяжении нескольких лет, пока его не похитили в апреле текущего года. Летом судья неожиданно нашелся в Винницкой области, как рассказывает сам Чаус, его похитили и хотели убить, но судье удалось сбежать и добровольно прийти в СБУ.

Как мы рассказывали ранее, ВАКС на заседании 4 августа отказал САП в избрании меры пресечения для Николая Чауса в виде взятия под стражу. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Что это означает подробно объясняла "Страна".

16 августа в закрытом режиме прошло заседаний Апелляционной палаты ВАКС по мере пресечения для Николая Чауса, суд принял решение оставить его под круглосуточным домашним арестом. Мера пресечения оставалась в силе до 18 августа.