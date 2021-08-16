Американские служебные собаки эвакуированы из Афганистана. Фото: ABC News

Из захваченного талибами Афганистана американские военные эвакуировались вместе со своими служебными собаками. Об этом сообщает ABC News.

военные США эвакуируют из Афганистана служебных собак

военные США эвакуируют из Афганистана служебных собак
 
На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как одетые в гражданскую одежду люди с вещами и собаками на поводках идут по летному полю к самолету, который вывозил из страны официальных лиц США. Предполагается, что эвакуация американских военных с собаками была произведена накануне, еще до драматических событий, развернувшихся в Аэропорту Кабула.

Напомним, в аэропорту Кабула несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь. 

Накануне, 15 августа, "Талибан" заявил о захвате Кабула и всей остальной территории страны. После этого президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и сбежал из страны.

Между тем, украинский самолет вывез из захваченного Кабула  граждан Украины, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и подданных королевства Нидерландов.

Жители Афганистана, которые пытаются выехать из страны после ее захвата талибами, штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Некоторые привязывали себя к шасси американского самолета. Известно о троих погибших афганцах, которые упали при взлете лайнера и разбились.

 

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