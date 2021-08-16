Из захваченного талибами Афганистана американские военные эвакуировались вместе со своими служебными собаками. Об этом сообщает ABC News.





На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как одетые в гражданскую одежду люди с вещами и собаками на поводках идут по летному полю к самолету, который вывозил из страны официальных лиц США. Предполагается, что эвакуация американских военных с собаками была произведена накануне, еще до драматических событий, развернувшихся в Аэропорту Кабула.

Напомним, в аэропорту Кабула несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь.

Накануне, 15 августа, "Талибан" заявил о захвате Кабула и всей остальной территории страны. После этого президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и сбежал из страны.

Между тем, украинский самолет вывез из захваченного Кабула граждан Украины, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и подданных королевства Нидерландов.

Жители Афганистана, которые пытаются выехать из страны после ее захвата талибами, штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Некоторые привязывали себя к шасси американского самолета. Известно о троих погибших афганцах, которые упали при взлете лайнера и разбились.