"Страна" спросила у депутатов парламента, какой урок должна сделать Украина из событий в Афганистане, где после ухода американцев в течение считанных недель власть пала и контроль над всей страной установили талибы.

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко:

Алексей Устенко. Фото: Фейсбук

"Проблема Афганистана в том, что президент Ашраф Гани контролировал Кабул и некоторые окрестности страны. Всю остальную страну контролировали местные элиты либо талибы. Из 30-миллионной страны на выборы явились всего два миллиона. Фактически за Гани проголосовало менее десяти процентов населения. Самое отвратительное, когда он убегал, он всем помахал ручкой, забрав только жену и ближайших партнеров.

Поэтому выводы из всей этой истории для Украины: нам нужно строить сильное, экономически независимое государство, продолжать строить дороги и больницы. А также задуматься, нужны ли нам наблюдательные советы и "великие специалисты" в этих советах, которые не доезжают до Украины. Или приезжают раз в год и фактически занимаются вымыванием денег из Украины.

Украинская железная дорога хороший этому пример, когда иностранцы довели предприятие практически до банкротства. Когда "Нефтегаз" в долгах, а иностранные представители получают гигантские заработные платы. Этим всем людям глубоко наплевать на ту страну, в которой они сегодня промышляют. Сейчас они работают у нас, а завтра в любой другой международной компании. Это гастролеры, которые рассказывают про демократические ценности и как мы должны жить. Мы должны рассчитывать только на себя, кроме нас самих мы никому не нужны".

Лариса Билозир, депутатская группа "Доверие":

Лариса Билозир. Фото: Фейсбук

"Прибыл самолёт из Афганистана, в котором только восемь украинцев, а все остальные беженцы. Нам урок из этой истории: мы должны строить свои собственные институции, сами строить государство, не полагаться на международных партнёров, конечно, привлекать их поддержку. Но мы должны быть не на бумаге независимы, а действительно независимы. Мне кажется, что нам не всегда нужно оглядываться на западных партнёров, а опираться на свои собственные силы".

Илья Кива, депутат партии ОПЗЖ:

Илья Кива. Фото: Фейсбук

"Последние семь лет Украина находится под прямым управлением США. Используя их доктрину, мы фактически рассорились со всеми существующими соседями и партнерами. По их задаче обложили санкциями тех, с кем мы раньше зарабатывали деньги и наполняли свой украинский бюджет. Вся программа страны основана на "поддержке" США. На сегодняшний день Америка слила Украину, как слила Афганистан. Это яркий пример. Те кадры, которые мы сегодня видим из аэропорта в Кабуле — это фактически будущее Украины, когда те, кто служил американскому режиму, сдавая интересы своей страны и уничтожая экономику, будут спасаться бегством и цепляться за шасси улетающих самолетов американской армии".

Алексей Гончаренко, депутат партии "Европейская Солидарность":

Алексей Гончаренко. Фото: Фейсбук

"В первую очередь урок, что нужно рассчитывать на собственные силы, потому что у любых союзников. в конце концов, могут превысить какие-то другие интересы. Эти события в Афганистане прямо никак на Украину не повлияют, а опосредованно мир становится более небезопасным. Понятно, что "Талибан" — режим далекий от каких-либо ценностей и может стать источником угрозы и проблем в том регионе. Безусловно, это трагические события и ничего хорошего они не несут".

Вадим Ивченко, депутат партии "Батькивщина":

Вадим Ивченко. Фото: Фейсбук

"Сложно сейчас сказать об уроках для Украины из этой истории, но может нас коснуться. Фактически Штаты могут ослабить и поддержку Украины, так как сейчас они ослабляют своё присутствие и позиции в "горячих точках". "Талибан" — военная структура, которая из Афганистана может сделать режимную страну, если США отступят. А в таком случае будут санкции по всем фронтам, и больше всего жаль людей, которые там живут".

Антон Поляков, депутатская группа "За будущее":

Антон Поляков. Фото: Фейсбук

"Будем смотреть на ситуацию откровенно и адекватно. Афганистан – это далеко не Украина. Прямые параллели будут не только неуместны, но и не совсем правильны.

Но есть определенные тренды геополитики. и они справедливы как для Афганистана, так и для Украины.

Да и в целом, для любого государства, которое является объектом, а не субъектом в мировой политике – Сирия, Грузия, африканские государства. К сожалению, конечно.

Первый тренд — сильные мировые государства преследуют только свои цели и интересы. Ни США, ни страны Европы, ни Россия, ни Китай никуда не несут рассвет и благополучие. Каждое из этих государств думает исключительно о своей выгоде.

Второй тренд — для успешного и планомерного развития любого государства необходимо искать консенсус в самом этом государстве. Внешние силы, которые поддерживают какую-то из сторон внутреннего диалога, на самом деле никогда не будут, да и не смогут, по-настоящему создать своеобразную дорожную карту развития экономики, государственного аппарата и общества.

Как говорится, выводы делайте сами. И первый, и второй тренды характерны для Украины. Каких-то особых итогов подводить не буду. Просто скажу, что успешную Украину с богатыми жителями никто и никогда нам не построит. Только мы сами. Ну а как бывает, когда полностью отдаешь свое государство во внешнее управление, мы все увидели за последний месяц в Афганистане".