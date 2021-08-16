Американские военные застрелили трех вооружённых людей, которые приблизились к периметру аэропорта Кабула в попытках выбраться из захваченного талибами Афганистана.

Об этом пишет американская деловая газета "The Wall Street Journal" в понедельник, 16 августа.

"По крайней мере, три человека были убиты выстрелами в понедельник утром в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, где тысячи афганцев, которые опасаются за свою жизнь после захвата страны талибами, скопились в надежде получить эвакуационный рейс", - говорится в сообщении.

Очевидцы, как пишет газета, сообщили, что видели три окровавленных тела, в том числе тело одной женщины. Они лежали на земле недалеко от здания аэропорта.

В газете напомнили, что американские военные взяли на себя охрану кабульского аэропорта, чтобы проконтролировать перелет иностранных дипломатов и граждан в связи с захватом власти талибами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане расформировали корпус национальной армии специального назначения, личный состав уволили.

Днем ранее с территории Кабула в Афганистане эвакуировались более 30 граждан Украины. Сегодня в Украину прибыл эвакуационный самолет, на котором также было еще 71 человека с иностранным гражданством Пассажиры просят о статусе беженца.

Между тем, по данным МИД, в захваченном талибами Афганистане осталось полсотни украинцев.

"Страна" подробно писала, как США бегут из Кабула и какие из этого можно сделать выводы для Украины.