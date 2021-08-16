За месяц экзамен на определение уровня владения украинским языком по всей Украине из 100 тысяч должностных лиц сдали только 7652 человека. Из них соответствующие сертификаты получили 3412 человек, а показатель не сдавших экзамен не превышает 2%.

Об этом сообщается на сайте Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Согласно данным Нацкомисии, тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. Окончательные результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия. После чего данные о сертификатах должны внести в Реестр государственных сертификатов в этот же или на следующий день.

Так, за первую неделю экзамен по украинскому языку сдали 1228 человек, за вторую - 1660, за третью - 1878, за четвертую - 2886 человек. Процент лиц, которые экзамен не сдали, не превышает 2%.

При этом только 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком:

государственные сертификаты уровня А1- никого;

уровня А2 - 3 человека;

уровня В1 - 29 человек;

уровня В2 - 240 человек;

уровня С1 - 1075 человек;

уровня С2 - 2065 человек.

Напомним, согласно вступившим в силу новых нормах закона об украинизации, все кто претендуют на государственные должности обязаны сдать экзамен по украинскому языку или можно показать аттестат об окончании средней школы, где украинский язык указан как отдельный предмет.

"Страна" рассказывала о неполадках, которые помешали сдать первую экзаменационную сессию. В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что во время экзамена произошел технический сбой.

Украинские чиновники, которым не удалось с первого раза сдать обязательный тест на знание государственного языка, могут пересдать его в течение 4 месяцев.