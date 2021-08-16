За месяц до празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана , который в этом году отмечают 6-8 сентября, в Умань начали съезжаться паломники из Израиля. По последним данным к могиле духовного лидера брацлавских хасидов, Раби Нахмана, приехали уже 10 тысяч его последователей. А к самому Рош ха-Шана их может стать еще в несколько раз больше. В пограничной службе сообщают, еще неделю назад в Умани было пять тысяч хасидов.

О том, как хасиды съезжаются в Умань, "Стране" рассказал Эдуард Докс, журналист-международник и экскурсовод родом из Украины, который много лет прожил в Израиле.

По его словам, такое раннее начало паломничества хасидов в Умань в этом году связано с коронавирусными ограничениями в Израиле.

"В этом году Украина никаких ограничений для хасидов не выставляла. А вот в Израиле сейчас бушует Дельта-штамм коронавируса. По возвращению из большинства стран мира в Израиле нужно сидеть 14 дней на карантине, даже если ты привит (или 7 дней после двух тестов). И Украина - в числе таких стран, несмотря на очень низкую заболеваемость. К тому же, вскоре в Израиле могут вовсе закрыть границы, так что брацлавские хасиды решили приехать заранее и любой ценой провести Рош ха-Шана в Умани. Они верят, что это принесет им здоровье, счастье и успех", - объясняет Эдуард Докс.

В этом году хасиды, вопреки обычаям, приезжают в Умань целыми семьями - с женами и детьми. Тогда как раньше паломничество было преимущественно уделом мужчин.

"Я спросил об этом у одного из хасидов, который приехал в Умань с женой и четырьмя детьми. Жена приехала впервые, тогда как муж приезжает сюда каждый год. Он сказал, что так как могут закрыть границы, многие едут сюда вместе с женами и детьми. Мол, так долго без жены оставаться не могут", - говорит Эдуард Докс.

При этом месяц за проживания в Умани хасиды тратят целое состояние. К примеру, эта семья арендует двухкомнатную квартиру за 4 тысячи долларов. Она находится на улице Пушкина в Умани - рядом с могилой Раби Нахмана.

Традиционно в "сезон хасидов" накануне Рош ха-Шана цены на жилье на улице Пушкина бьют все рекорды. Да и в остальное время недвижимость около могилы духовного лидера хасидов стоит в пять раз больше, чем в любом другом районе Умани. Так, по словам Эдуарда Докса, если трехкомнатная квартира в центре Умани стоит 50 тысяч долларов, то на улице Пушкина - от 150 до 200 тысяч. Свою наценку дает религия.

"Интересно, что на иврите название улицы Пушкина хасиды произносят как "Пошхина" - в буквальном переводе с иврита это означает "дух божий". "По" - это "здесь", а "шхина" - "божественное присутствие", - объяснил Эдуард Докс.

Один из хасидов, с которым пообщался Докс в Умани, рассказал, что даже специально оформил вид на жительство в Украине, чтобы без проблем приехать на Рош ха-Шана.

"Разговаривал с 19-летним хасидом, он приехал в Умань с женой и ребенком. Его зовут Нахман Либерменч - в честь Раби Нахмана. Он сделал себе вид на жительство в Украине, потому что в прошлом году закрыли границы и въезжать в страну могли только евреи с видом на жительство, остальных не впускали. Правда, в этом году впускают всех. Пока что", - отмечает Эдуард Докс.

Тезка Раби Нахмана в разговоре с журналистом подметил интересную деталь.

"Он говорит: мол, все кто был против Раби Нахмана, поплатились за это. Мэра Умани, который в прошлом году не хотел впускать хасидов, уже нет на должности. Авакова (был министром внутренних дел) тоже нет. Как и посла Израиля, и премьер-министра Нетаньяху с коалицией. И он реально прав - так и есть", – говорит Эдуард Докс.

Многие хасиды ради паломничества в Умань оставляют в Израиле бизнес на родственников, чтобы целый месяц молиться на могиле Раби Нахмана.

"В парке "Софиевка" я встретил мальчика 12 лет по имени Натан. Он рассказал, что с шести лет каждый год с папой приезжает сюда на Рош ха-Шана. Только вот в прошлом году не получилось. На вопрос, что ему нравится в Умани, кроме религии, мальчик ответил: "Тут продаются игрушечные автоматы и пистолеты, которые стреляют пульками, и мячи деревянные - в Израиле такого нет. И стоят копейки. А еще, по традиции, перед Рош ха-Шана человек должен отмыться от грехов за год. Тут есть пруд - можно в нем искупаться. А в Израиле только ведро с водой", - пересказывает свой разговор с верующим мальчиком Эдуард Докс.

Украина в этом году не запрещала въезд хасидам, но ограничения есть со стороны Израиля: по возвращению в страну паломники обязаны проходить 14-дневный карантин. Но, по словам Докса, тех хасидов, которые твердо решили и захотели приехать на могилу Нахмана в Умани, это не остановит.

К тому же, есть вероятность, что к 1 сентября Израиль запретит паломникам выезд из страны. Так что ранний приезд хасидов в Украину в этом году вполне оправдан.

Ранее "Страна писала о том, что в мае в киевском музее Шолом-Алейхема прошла презентация сборника афоризмов Рабби Нахмана - духовного лидера брацлавских хасидов.

Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали, при каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана.