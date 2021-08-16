Венедиктова продала свой автомобиль за миллион

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, зарплата которой составила 110 000 гривен в апреле, продала свой автомобиль за один миллион. Отметим, ранее она владела автомобилем Porsche Cayenne 2013 года выпуска.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) в воскресенье, 15 августа.

Согласно декларации, генпрокурор задекларировала доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) в размере 1 026 000 гривен от некого Максима Александровича Губарькова

Также согласно документу, Венедиктова получила доход от продажи в субботу, 14 августа.

Напомним, в прошлом году, согласно декларации, Венедиктова владела автомобилем Porsche Cayenne 2013 года выпуска стоимостью 867 311 гривен, а ее муж ездил на машине отца - Honda CR-V 2016 года выпуска. За 2020 год ее заработная плата составила 910 006 грн. Помимо прочего, согласно документу за 2020 год, у генпрокурора есть нежилое помещение и паркоместо в Харькове, а проживает она в арендованном мужем доме в Киевской области.

Также мы писали, что Венедиктова в начале августа уволила своего заместителя Гюндуза Мамедова. Его освободили от должности с формулировкой о том, что он не исполнял свои обязанности надлежащим образом.

Кроме того, недавно рассказывали, что генпрокурор Венедиктова в октябре прошлого года заработала более 10о 000 гривен.