После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова во время обыска в доме главы города правоохранители нашли две записки. Однако, среди них не было ни одной предсмертной.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщает журналист из Кривого Рога Олег Ермолинский.

Так, на столе в кухне полицейские обнаружили различные инструкции по уходу за домашними животными. Вероятнее всего они были написаны Константином Павловым накануне ночью перед смертью.

Найденные записки в доме Павлова. Фото: Телеграм-канал Олега Ермолинского.

Кроме того, правоохранители в первую очередь искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства. Но никакой информации о причинах содеянного в письменной форме так и не нашли.

Напомним, 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его тело нашли на веранде его же дома. Рядом с ним лежало оружие.

По словам сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, он не верит в самоубийство Павлова.

Сегодня главное управление Нацполиции в Днепропетровской области провело короткий брифинг по гибели мэра города Константина Павлова. Рассматриваются три версии его смерти: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

"Страна" писала о том, как жил и умер мэр Кривого Рога Константин Павлов.