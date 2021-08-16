В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" надеются, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая состоится 22 августа, будет дан сигнал о готовности выполнять Минских соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

"Я очень надеюсь, что будет дан чёткий сигнал о необходимости выполнения Минских договоренностей. И это прозвучит и со стороны нашей власти, и от руководства непризнанных республик. Это даст возможность политически идти вперед к урегулированию конфликта. Пока в стране идет война, говорить о стабильности, инвестиционном климате, экономическом развитии вообще нет смысла. Мир был ключевым обещанием Зеленского на выборах, и он обязан его выполнить", - заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Упомянул он и вопрос продления контракта транзита российского газа в Европу через территорию Украины, поскольку это необходимо для сохранения энергетического баланса Украины и поступления денег в бюджет от эксплуатации газотранспортной системы.

"Если транзит будет остановлен, то для нормальной работы ГТС потребуются большие средства для поддержания ее в рабочем состоянии, ведь через нее получают газ украинские города и села", - сказал Бойко.

При этом он напомнил, что ОПЗЖ готова оказывать всяческое содействие прогрессу как в вопросах реинтеграции Донбасса, так и в вопросах транзита газа.

"Эти два вопроса должны быть рассмотрены, и для нас, как ответственной политической силы, очень важны положительные итоги переговоров. Восстановление мира, развитие украинской экономики, энергетическая безопасность нашей страны – безусловные приоритеты для ОПЗЖ, и мы будем продолжать работу для их достижения", - резюмировал парламентарий.

Напомним, перед своим визитом в Киев Ангела Меркель посетит Москву, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Также мы писали, что во время встречи Зеленский и Меркель обсудят "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.