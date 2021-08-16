Армии Афганистана, которая в считанные дни сдала его талибам, не хватило воли для защиты своей страны.

С таким обвинением выступил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан, пишет Insider.

"В конце концов, несмотря на то, что мы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов на то, чтобы предоставить лучшее оборудование, лучшую подготовку и лучший потенциал афганским силам национальной безопасности, мы не могли дать им волю" , - заявил Салливан и добавил, что в конце концов правительственные войска решили не воевать ни за Кабул, ни за свою страну.

Напомним, США начала выводить свои войска из Афганистана в мае и планировали, что это продлится до сентября, однако на деле все оказалось гораздо быстрее. И уже 15 августа талибы заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого США и еще 60 стран выступили с заявлением по ситуации в стране и призвали обеспечить свободный выезд для всех желающих.

После бегства президента Гани управлять Афганистаном начал совет, который возглавил глава высшего совета по нацпримирению бывший премьер Афганистана Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай.

Также мы сообщали, что крах США в Афганистане произошел накануне 20-летия атаки 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, после которой Вашингтон и начал "АТО" в талибском Афгане, где нашел убежище международный террорист Усама бен Ладен. Подробнее почитать об этом можно в материале "Страны".