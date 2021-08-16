Окружной административный суд Киева (ОАСК) после решения Кассационного административного суда Верховного Суда, который признал противоправным указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки (СВР) удовлетворил иск последнего и восстановил его в должности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ОАСК сообщает агентство "Интерфакс-Украина" в понедельник, 16 августа.

Решение о восстановлении в должности Семочко суд вынес пятью днями ранее - 11 августа.

Напомним, Семочко был уволен с должности в апреле 2019 года, по указу Петра Порошенко, который в то время был главой государства.

Также сообщалось, что Сергей Семочко замешан в приостановке поставок жизненно важных препаратов для диализа, так как поставщики перестали платить силовикам откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек.

Между тем, контрразведка СБУ подтвердила наличие российского паспорта у гражданской жены Сергея Семочко. Это стало очередной вехой в скандале с разведчиком. В связи с этим следствие ходатайствовало в суде о доступе к информации о мобильных разговорах Семочко и его родственников.

Также "Страна" писала, как в 2018 году Семочко дал 15-минутное интервью, где пытался опровергнуть, в частности, факт в отношении российских паспортов его семьи. Журналисты утверждают, что в течение 15-минут чиновник солгал не менее семи раз.