В Пентагоне заявили, что США могут разместить внутри страны на военных базах до 30 тысяч беженцев Афганистана, которые претендуют на получение специальной визы.

Об этом изданию CNN рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Их временно разместят на базах Форт Блисс в Техасе и Форт Маккой в Висконсине.

Напомним, 15 августа, "Талибан" заявил о захвате Кабула и всей остальной территории страны. После этого президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и сбежал из страны. Сейчас он находится в Омане. Позже представитель политического офиса талибов заявил, что война в Афганистане окончена и тип правления с формой нового режима скоро станут ясны.

В это время власти Соединенных Штатов начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана. При этом американским дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы и рабочую технику. Президент Соединенных штатов Джо Байден также предупредил талибов об ответных действиях в случае угрозы американским гражданам.

Два дня в аэропорту столицы Кабула был жуткий хаос. После того как талибы получили полный контроль над всей страной, тысячи людей хотят покинуть ее. Так, в аэропорту американские солдаты открыли предупредительный огонь. В результате погибло несколько человек. В Пентагоне заявили, что их солдаты стреляли только в воздух.

На данный момент армия США временно прекратила эвакуацию из Кабула, чтобы расчистить летное поле.