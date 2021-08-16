Самолёт с опознавательными знаками ВВС Афганистана, который потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьи Узбекистана, был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны Узбекистана.

Ранее Минобороны подтвердило инцидент с крушением афганского военного самолета. При этом два летчика упавшего самолета выжили и находятся в больнице в узбекистанском Термезе.

"Самолет незаконно пересек границу Узбекистана, проводится расследование. Жертв не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.

В Узбекистане разбился афганский самолет. Фото: TOPNEWSUZ

Напомним, в воскресенье, 15 августа, подразделения движения Талибан вошли в столицу Афганистана - Кабул, а президент страны Ашраф Гани покинул страну. Позже представитель политического офиса талибов заявил, что война в Афганистане окончена и что тип правления и форма нового режима скоро станут ясны.

В это же время в аэропорту столицы Кабула второй день наблюдается жуткий хаос. После того как талибы получили полный контроль над всей страной, тысячи людей хотят покинуть ее. Сегодня в аэропорту американские солдаты открыли предупредительный огонь, погибло несколько человек. В Пентагоне заявили, что их солдаты стреляли только в воздух. Некоторые пассажиры падали из переполненных авиалайнеров.

На данный момент гражданским самолетам запретили летать над Кабулом. Разрешено передвигаться лишь военной авиации.

Кроме того, чтобы расчистить летное поле армия США временно прекратила эвакуацию из Кабула.