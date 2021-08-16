Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Афганистане, захваченном боевиками "Талибана".

Об этом он говорит на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте сына Кадырова - Адама.

"Америка придумала очередную аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десять лет там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших, но еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Беда, людей мучают там. Американский проект был Бен Ладен (Усама, международный террорист, основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году - Ред.) и талибы тоже", - сказал Кадыров.

На фоне этого он предупреждает, что теперь могут быть большие проблемы на границах соседних с Афганистаном государств - Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан.

"Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема, будет приказ, остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу (...) Наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку", - добавил Кадыров.

Напомним, в Афганистане после начала вывода американских войск началась эскалация конфликта между талибами и властью.

В воскресенье, 15 августа, Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что боевики движения "Талибан" вошли в столицу страны с нескольких сторон. Эксперты говорят, что 15 августа 2021 года вошел в историю как день поражения американцев в 20-летней афганской войне. Местные жители бегут из города, о чем свидетельствуют жуткие кадры, обнародованы в соцсетях.

Также президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну после захвата ее территорий "Талибаном", убежал из столицы Кабула вместе с машинами, которые полностью были набитые деньгами. В посольстве, не все средства поместились в вертолет. Поэтому часть пришлось оставить в аэропорту.

Между тем, МИД готовится к безопасной эвакуации украинцев из Афганистана, где осталось полсотни украинцев. По словам главы ведомства, две украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам.