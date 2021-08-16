Вопреки заявлениям Минздрава о том, что новая вспышка коронавируса в Украине начнется в конце этого месяца, главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что она ожидается в октябре-ноябре этого года.

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

По его словам, в ближайшие дни не ожидается, что эпидемиологическая ситуация резко ухудшится.

"Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре", - пояснил Кузин.

Таким образом, как утверждает главный санврач, подобная вспышка может произойти и раньше. Однако, сейчас есть "все возможности, чтобы этого не допустить". Основным фактором, который может отсрочить вспышку, станет вакцинация.

"Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения - это ключевой момент. Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет. Во-вторых, от ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что новая вспышка коронавируса в Украине начнется в конце августа - начале сентября. По его словам, вспышка Covid продлится до зимы.

Кроме того, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко также спрогнозировал очередную вспышку на конец августа.