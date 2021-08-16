В Украину прибыл самолет из Афганистана, который эвакуировал восьмерых граждан Украины, а также еще 71 человека с иностранным гражданством. Часть афганцев уже попросили у Киева статус беженца.

Об этом со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди прибывших на эвакуационном украинском самолете находились граждане Беларуси, Хорватии, Нидерландов и Афганистана. Те иностранцы, у которых был вид на жительство в Украине, сразу же прошли необходимую процедуру въезда в нашей стране. Некоторые афганцы обратились к украинским ведомствам за защитой - с просьбой о предоставления им статуса беженца.

При этом многие афганцы уже улетели в другие государства - Турцию, Францию и другие. Тех, кто просил о статусе беженца, передали миграционной службе.

Напомним, "Страна" подробно писала, как США бегут из Кабула и какие из этого можно сделать выводы для Украины.

Кроме того, мы сообщали, что воздушное пространство над Кабулом уже полностью закрыли для гражданских самолетов. Местные жители пытаются бежать на американских военно-транспортных самолетах.