Во взятом талибами Афганистане армия США временно прекратила эвакуацию из Кабула, чтобы расчистить летное поле. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в структурах безопасности.

"Американские военные временно приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы очистить летное поле", - цитирует агентство неназванного чиновника, который не сообщил, на какой период остановлена эвакуация.

ПО данным телекомпании Аl-Jazeera сообщал, аэропорт Кабула охвачен хаосом из-за интенсивных полетов вертолетов с сотрудниками дипломатических миссий на борту. Также наблюдается огромное количество граждан, стремящихся сбежать от талибов.

Напомним, в аэропорту Кабула несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь.

Накануне, 15 августа, "Талибан" заявил о захвате Кабула и всей остальной территории страны. После этого президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и сбежал из страны.

Между тем, украинский самолет вывез из захваченного Кабула граждан Украины, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и подданных королевства Нидерландов.

Жители Афганистана, которые пытаются выехать из страны после ее захвата талибами, штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Некоторые привязывали себя к шасси американского самолета. Известно о троих погибших афганцах, которые упали при взлете лайнера и разбились.