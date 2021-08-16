В Афганистане, который перешел под контроль талибов, расформировали корпус национальной армии специального назначения, личный состав уволили.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба спецназа.

"До последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа". - сказано в сообщении

Напомним, 15 августа "Талибан" объявил о взятии столицы Афганистана Кабулы, таким образом власть в стране перешла в руки талибов. После этого легитимный президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну, глава государства попытался вывезти с собой большое количество наличных денег.

После захвата власти талибами в Кабуле начался хаос - желающие срочно покинуть страну жители цепляются за самолеты США. Люди привязывают себя к шасси.

Также сообщалось, что воздушное пространство над Кабулом полностью закрыли для гражданских самолетов. Между тем из Афганистана успели эвакуировать более 30 украинцев.

Что означает захват власти в Афганистане талибами для остального мира подробно разбиралась "Страна".