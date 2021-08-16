В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что в Афганистане, столицу которого днем ранее захватили талибы, остаются около 50 граждан нашей страны. По данным ведомства, с большинством из них уже установлена связь. Сейчас дипломаты уточняют, кто из украинцев желает быть эвакуированным.

Об этом со ссылкой на спикера внешнеполитического ведомства Олега Николенко сообщают "Украинские новости" днем в понедельник, 16 августа.

Николенко заверил, что МИД в настоящее время согласовывает с украинцами вопрос возможной безопасной эвакуации, в том числе при помощи иностранных партнеров страны.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ретвитнул пост пользователя Twitter, утверждающего, что в столице Афганистана, Кабуле, еще остались украинцы, которые ждут эвакуации и заявил, что таким гражданам нашей страны необходимо обратиться в посольства Украины в соседних с Афганистаном Таджикистане или Пакистане.

Также он добавил, что поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. По его словам, две украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам.

Напомним, тысячи людей продолжают пытаться всеми способами выбраться из Афганистана вообще и постепенно занимаемого талибами Кабула.

Между тем, по данным Al Arabiya, президент Афганистана Гани подал в отставку. Бывший глава МВД Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства.

В соцсетях появились жуткие видео из Афганистана, где люди штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Некоторые пассажиры падают из переполненных авиалайнеров.

Также мы писали, что на большинстве телеканалов Афганистана транслируют чтение священной книги мусульман Корана и новости о действиях талибов.

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