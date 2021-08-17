В Минздраве заявили, что до конца года планируют вакцинировать от коронавируса 50% населения. И только после этого начнут практиковать запреты для непривитых от ковида украинцев.

Интересно, что в начале года Владимир Зеленский заявлял о планах привить 70% взрослого населения в стране к концу 2021 года. Но, видимо, что-то пошло не так.

Разбирались, успеют ли выполнить новый план. И насколько эффективно будет вакцинировать половину населения - на примере стран, где это уже произошло.

Темпы вакцинации и карантин

Главный санврач Украины Игорь Кузин сегодня рассказал о планах Минздрава по охвату вакцинацией от коронавируса.

По его словам, можно рассчитывать на 10 миллионов прививок до конца лета. А до конца года - привить от Covid-19 половину населения Украины.

"К концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев", - сказал Кузин, не уточняя, первой или второй дозой.

Только после этого в Минздраве рассматривают возможность ввести какие-то преференции для вакцинированных, как это делают в других странах. Это сделают, чтобы стимулировать на прививку всех остальных.

Например, им разрешат посещать массовые мероприятия или пользоваться какими-то общественными услугами. Но пока, по словам Кузина, говорить об этом еще рано.

"Когда мы находимся на уровне вакцинации 10% одной дозой, 7-8% двумя дозами, это сверхнизкие цифры для того, чтобы мы даже разговаривали о каких-то преференциях", - сказал он.

Но реалистичны ли планы резко изменить ситуацию к лучшему и привить половину взрослых украинцев до конца года?

Успеют ли привить половину до конца года?

На сегодняшний день цифры по вакцинированным таковы:

4 722 693 - первая доза

2 738 073 - вторая доза.

Вакцинированным считается человек, получивший две дозы. Таких украинцев, например, за август - топовый месяц по темпам вакцинации - оказалось 714 815 человек. То есть в неделю сейчас вакцинируют в среднем по 350-360 тысяч украинцев. В месяц получается меньше, чем полтора миллиона.

И если этот темп будет сохранен, то к новому году в Украине будет чуть больше девяти миллионов человек с двумя дозами любой из прививок. Что, конечно, не дотягивает до половины ни всего населения, ни взрослой его части (детей до 18 лет в Украине пока что от ковида не иммунизируют).

Повторимся - это в том случае, если темпы вакцинации останутся на том же уровне, что и сейчас. А это будет зависеть от поставляемых в страну вакцин.

Так, например, резкий рост августа идет благодаря более раннему увеличению поставок в Украину "Пфайзера", которым многие украинцы поспешили привиться (на графике - голубым цветом). А вот показатели по другим вакцинам пока не меняются.

Впрочем, судя по графику СНБО, рост вакцинации второй дозой стабильно растет. И есть надежда, что план украинские власти могут выполнить - по крайней мере, для половины взрослого населения.

Другой вопрос - какой это даст эффект?

Что происходит в странах, где привили половину населения?

Чтобы показать, какая сейчас эпидситуация в странах - передовиках вакцинации, мы взяли четыре государства: Израиль, Великобританию, США и Венгрию. Там уже привито 50% и более жителей, и пошел заход на новый круг массовой вакцинации.

Венгры с августа уже имеют доступ к бустерной (третьей, вспомогательной) прививке. В Израиле начали ревакцинировать такой дозой людей в возрасте 50+. В Штатах и Великобритании к ним присоединятся вскоре.

Чтобы понять, был ли от этого эффект, мы сравнили, как сочетаются показатели заболеваемости и смертности.

В Израиле заболеваемость в августе выросла очень резко. По сравнению с нулем инфицированных на протяжении мая, июня и части июля, сейчас число пациентов - по 5-6 тысяч в день. Это уже близко к прошлогодним пикам пандемии.

Смертность увеличилась. 15 августа ковид забрал жизни у 45 израильтян. Самый плохой показатель - 101 умерший - был в январе, в зимний разгар эпидемии. В среднем с конца июля смертность подскочила в 5-6 раз.

То есть довольно неоднозначный результат - на фоне массовой вакцинации "Пфайзером" и жесткого режима ограничений, который ввели власти страны.

В Великобритании летом этого года всплеск заболеваемости был в середине июля. Он приближался к наихудшему периоду - январю, когда еще не было массовой вакцинации.

Если сравнивать с маем, когда коронавирус в Британии "взял отпуск": в конце весны было по 2,5 тысяч взявших больший. Сейчас - около 30 тысяч. Рост - более чем в 10 раз.

По смертности совсем другая статистика. Умирают до 100 человек в сутки. Хотя в худшие дни - более 1,5 тысячи человек.

Таким образом, предварительные итоги иммунизации в Великобритании: заболевает много, но умирают кратно меньше, чем раньше.

В США за последний месяц число новых заболевших выросло в несколько раз - от 10-12 тысяч в день - до 120-150 тысяч. То есть рост инфицированных в десять раз.

При этом по смертям статистика другая - они возросли примерно вдвое: в среднем с 300 до 700 в день.

То есть динамика смертности развивается медленнее. Хотя в прошлом году, когда еще не было вакцинации, картина была обратной: заболеваемость в августе 2020 года упала, а смертность - наоборот, выросла.

В Венгрии - там, к слову, многие прошли курс вакцинации "Спутником V" - и новые случаи ковида, и смертность внушают оптимизм. Заболели в последние дни 80-100 человек, летальных исходов - ноль или один гражданин.

Для сравнения, в пик пандемии там было около 10 тысяч инфицированных и около 300 умерших ежесуточно.

Учитывая, что в мире сейчас действует штамм "Дельта", который более опасен, чем предыдущие - картина для вакцинированных стран выглядит более благоприятной, чем раньше. Хотя вакцины, как видим по статистике, не спасают особо от заражения - зато летальность почти везде резко пошла на спад (исключение - Израиль).

Конечно, могут быть и другие факторы, которые этому способствуют.

На второй год пандемии куда лучше подготовлена медицина, выделено больше мест в больницах, выработаны протоколы лечения и сложились традиции социального дистанцирования. К тому же многие люди переболели естественным путем. И даже если заражаются снова, то болеют не так серьезно.

И, видимо, эти социально-экономические факторы играют немаловажную роль в том, убивает коронавирус или нет.