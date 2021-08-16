После смерти мэра Кривого Рога в Днепропетровской области Константина Павлова в городе с 16 августа объявили траур. На время траура, с сегодняшнего дня и до похорон, приспустят государственные флаги, а также отменят любые спортивные и концертные мероприятия.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Управление прессы и информации Криворожского горисполкома.

На данный момент дата похорон Павлова остается неизвестной. Ее должны назвать после согласования с правоохранительными органами и семьей мэра.

Кроме того, кто исполняет обязанности городского головы Кривого Рога вместо погибшего - также неизвестно.

Напомним, 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом погиб Константин Павлов. Тело мэра нашли на веранде его дома. Рядом с ним лежало оружие. Информация о гибели городского головы в селе Вольное, что под Кривым Рогом, поступила около 16.00.

Сегодня главное управление Нацполиции в Днепропетровской области провело короткий брифинг по гибели Константина Павлова. Рассматриваются три версии его смерти: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. При этом правоохранители не подтвердили, что Павлову перед смертью поступали угрозы.

Ранее в сети появилось видео, снятое с камер видеонаблюдения, которые расположены дома у мэра Кривого Рога. Однако, комментировать видео правоохранители отказались.