Боевики "Талибана" молниеносно захватили Кабул и заняли президентский дворец в Афганистане. Поставив таким образом под свой контроль всю страну. Накануне президент Афганистана Ашраф Гани спешно бежал из страны, прихватив мешки с деньгами.

Американцы тоже улетают из страны, вывозят членов посольств и их семьи военно-транспортными самолетами. А вот на афганцев, которые хотят убежать от талибов, места не хватает, поэтому в аэропорту Кабула царит паника. Американские солдаты открыли предупредительный огонь, чтобы сдержать толпу, но многие цеплялись за шасси взлетающего американского самолета и разбивались, падая на землю при взлете.

Дальнейшая судьба Афганистана вызвала много обсуждений. Западные СМИ назвали США "беззубыми противниками и ненадежными союзниками". Пользователи выражают соболезнование людям, которые потеряли свою родину. В постах звучат мнения о "предательстве американцев" и том, какие выводы уже сейчас необходимо сделать Украине, которая тоже считает себя союзником США и рассчитывает на их защиту в случае конфликта с Россией.

"Где мировое сообщество?" Украинцы о ситуации в аэропорту

Специальный корреспондент "Страны" Олеся Медведева поражается реакции мирового сообщества на трагедию афганцев, которые не смогли уехать из страны.

"Где мировое сообщество?

Его, судя по всему, просто нет...

Когда так нужны те, кто не просто кричит о правах человека, а те, кто их реально защищают, их нет, голову в песок.

Союзнички...", - делает выводы Олеся Медведева.

Журналист Юрий Ткачев размышляет над видео, на котором жители Афганистана бегут за американским самолетом и отчаянно пытаются остановить его, забираясь на ступени и выпирающие части лайнера.

"Не думаю, что эти афганцы настолько дикие, что не понимали, что будет с ними на высоте в 10 километров, на которой будет пролегать основной полёт транспортника. Отчаяние, ужас - да, но вряд ли они всерьёз надеялись долететь до Америки вот таким вот образом.

Вероятно задумка была в ином: ну не станет самолёт Империи Добра взлетать, обрекая их на смерть.

Это же американцы.

Они же хорошие.

Они же так не поступают.

Особенно со своими верными союзниками, которые искренне поддерживали их 20 лет.

...но почему же самолёт не останавливается?!!", - анализирует Ткачев видео из соцсети.

Нардеп от партии "Слуга народа" Макс Бужанский пишет, что после того, как американцы поступили с афганцами украинцам пора забыть про "Будапештский меморандум" (который гарантирует безопасность нашей стране после отказа от ядерного оружия, - Ред).

"Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как "основных союзников вне НАТО" выбрасывают из самолётов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем то вспоминать про "Будапештский меморандум". Ибо уже даже не смешно", - написал Максим Бужанский.

"А теперь подумайте, что будет твориться в Борисполе", - экстраполирует ситуацию на Украину журналист "Страны" Алексей Романов.

А вот советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел несколько иные параллели. Он считает, что паника в аэропорту Афганистана - это пролог к такой же эвакуации в ОРДЛО, когда туда придет Украина.

"Когда вы живо обсуждаете кадры панической эвакуации из Афганистана, проводите правильные параллели, панове:

Так будут эвакуироваться из ОРДЛОУ и Крыма пособники кремлевских оккупантов".

"Статус клиента США - это про синяки и шишки"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва делает главные выводы для Украины из той ситуации, которая сложилась в Афганистане после того, как власть захватили талибы.

"Много видел рассуждений на тему, как американцы, "кинув" своих кабульских подопечных, лихо закрутили многоходовку – обнулили свои траты на Афганистан, вывели оттуда силы (которые будут использованы на более приоритетных направлениях), оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию.

Может быть такой резон и был у Вашингтона.

Но только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивают всю эту логику.

Кадры эти говорят вполне четко –"американцам верить нельзя", "американцы кинут", "на американцев надежды нет".

В том числе это уже обсуждается и в Украине, но только в своем преломлении: "американцы нас сдадут".

Хотя, на самом деле, и до падения Кабула мало у кого были иллюзии, что в случае, например, начала полномасштабной войны с Россией, США по серьезному впишутся за Украину.

И как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины.

Типа обострения на Донбассе для срыва "Северного потока-2". Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев.

Потому что ответка, как показали события весны, может быть очень мощной.

И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле. Ну, может быть, пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров.

Не втягиваться в провокации – это программа-минимум. В целом же пора прийти к выводу, что главный в последние 7 лет геополитический бизнес Украины – торговля созданием проблем для России не только теряет рентабельность (из-за перемен в настроениях на Западе), но и становится предельно опасным", - написал Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко пишет, что Украина не задумывается о цене статуса "клиента США".

"Когда мы брали курс на НАТО и громко, чтоб все услышали, объявляли США своим стратегическим партнером еще при Кучме - это была политика присоединения к гегемону, хотя вряд ли ее архитекторы много знали о bandwagoning (подрыв международных отношений, - Ред). Тогда много кто так делал.

В условиях приближенного к системе гегемонии мира это было более-менее оправдано. Хотя и не выписывало индульгенцию на любые фокусы, о чем мы тогда еще не подозревали, рассматривая международную политику как разновидность нашей родной, кланово-понятийной.

Сегодня мир другой. Гегемонии нет, и выбор изменился. 2021 год показал тем, кто раньше не замечал, что США не всегда могут контролировать результаты событий - в частности, добиваться нужных. Часто не могут даже по важным для себя вопросам.

Статус клиента по отношению к США, как оказалось, не только про пироги и пышки. Но и про синяки и шишки. Афганистан это просто показал наглядно. Пироги и пышки мы считать умеем. А про цену часто предпочитаем не задумываться", - поделился своим мнением Николай Капитоненко.

Политолог Руслан Бортник считает, что ситуация в Афганистане продемонстрировала нежизнеспособность внешнего управления со стороны США.

"Ситуация в Афганистане пример того, что:

1. Все что построено на внешней поддержке и легитимизации - нежизнеспособно, хрупко и временно.

Необходимо строить свое государство на собственных возможностях и приоритетах; развивая экономику, выстраивая объединяющую гуманитарную политику и безопасность.

2. Глобальные возможности США ограничены. Ограничены прежде всего внутриамериканскими политическими процессами. Продолжится рост роли региональных лидеров, отдельных государств и даже транснациональных политических движений.

Апеллировать сегодня к старым правилам бессмысленно - на глазах рождаются новые - хоть красиво и безопасно. Нет вечных друзей и врагов, есть вечные интересы.

3. Любое государство, политическое, религиозное движение, народ без государства в результате длительной и кровопролитной борьбы, жертвенности, может достигнуть своих целей, пускай против него даже весь мир (и это не преувеличение). Пример талибов вдохновит многих в современном мире и может стать началом нового витка турбулентности - обострения многочисленных конфликтов.

Но для этого необходимо единство и ясные цели", - написал Руслан Бортник в своем Facebook.

Украинский политехнолог Дмитрий Раимов проводит аналогию между действиями американцев в Афганистане и Украине:

"Примерно тоже самое здесь, у нас, делает Америка и Европа. Решили по СП-2 ("Северного потока-2", Ред). решат также "особый статус". И уйдут.

И как хотите, так и *битесь с этим. Вот это говорит мне мой диплом международника.

Это не там. Такое же и тут".

Журналист Алексей Романов называет бегство США из Кабула серьезным сигналом для всех политических режимов, созданных и поддерживаемых Западом.

"Унизительное бегство из Кабула западных дипломатов, военных и их прислужников из числа местных коллаборантов - серьезный сигнал для всех созданных и поддерживаемых западом марионеточных режимов.

Американцы не только бежали из Афганистана, но и бросили своих союзников. Моджахеды скоро будут казнить тех, кто помогал американцам и британцам.

Нанесен колоссальный урон авторитету и престижу США, Запада и продвигаемых ними "ценностям".

И это поражение даже нельзя сравнивать с поражением США во Вьетнаме в 1972-м и поражением СССР в Афганистане в 1989-м.

Тогда был режим "прокси-войны" сверхдержав. Вьетнам выиграл руками и оружием СССР. Афганистан - оружием и инструкторами США.

Однако нынешняя афганская война происходила в режиме, когда местным партизанам никто толком не помогал. Тем не менее, талибы разгромили 100-тысячный американский корпус и еще 300-тысячную армию их сателлитов.

100 тысяч трупов правительственных войск и еще 4 тысячи трупов американцев - это огромное поражение. Талибы просто измотали американцев партизанской войной и заставили их нести неприемлемый ущерб.

Расходы на войну в Афганистане составили более 1 ТРИЛЛИОНА долларов. Чтобы вы представили эту сумму - это примерно как если бы талибы УТОПИЛИ ВЕСЬ ФЛОТ США. Все авианосцы, все подводные лодки, всю инфраструктуру и так далее. Это даже не Перл Харбор.

Это была настоящая народно-освободительная война против иноземных оккупантов.

А для военных всех стран - это урок. Созданная по лекалам холодной войны армия США может много раз разбомбить города, пещеры и просто участки территории, но потом все равно проиграть партизанскую войну.

Авианосцы неэффективны против партизан. А легкий миномет + китайский квадрокоптер ценой в пару сотен баксов могут уничтожить солдат и технику, в подготовку и закупку которых вложены миллионы.

Очень хочется процитировать слова президента США Рональда Рейгана:

"Смотреть, как смелые афганцы воюют против современной военной техники с простейшим оружием – это настоящее вдохновение для всех, кто любит свободу.

Их смелость преподаёт нам важнейший урок – в этом мире есть вещи, которые стоит защищать.

Я говорю жителям Афганистана – мы восхищаемся вашим героизмом, вашей преданностью свободе, вашей непрекращающейся борьбой против ваших угнетателей".

Проамериканская Украина находится пока ещё на стадии отрицания. Но, думаю, это ненадолго.

Чай, кофе и хорошее настроение", - написал Алексей Романов.