В Украине ограничения для невакцинированных граждан могут ввести только тогда, когда прививки сделает не менее половины населения страны.

Об этом со ссылкой на главного санврача Игоря Кузина пишет "Укринформ".

По словам Кузина, для введения мотивационных стимулов вакцинированных украинцев или ограничений доступа к массовым мероприятиям и общественным услугам для невакцинированных нужно, чтобы прививки сделали не менее 50% населения.

Сейчас в ведомстве планируют стимулировать к вакцинации лишь сотрудников критической инфраструктуры. Это касается работников сферы транспорта, медиков. Уже сейчас в Минздраве обсуждают, что не смогут функционировать общежития, если прививки не сделают достаточное число из их жителей. Это связано с тем, что часто вспышки коронавируса происходят именно в общежитиях.

Напомним, Минздрав анонсирует вакцинацию 50% украинцев до конца года, однако в апреле у Зеленского обещали 70%.

Также мы писали о том, что под Одессой чиновники одного из горсоветов уже не принимают граждан без справки о вакцинации.