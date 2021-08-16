Шестеро спасателей получили травмы в результате ДТП, в которое попал пожарный автомобиль, который спешил к месту пожара. Инцидент произошел в пгт Выгода Калушского района Ивано-Франковской области в понедельник около 9:00.

Об этом сообщает региональное ГУНП.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель, двигаясь на служебном автомобиле на выезд, не выбрал безопасную скорость и при объезде ремонтных работ на дороге, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

Все шестеро пострадавших госпитализированы. На месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Как уточняют в ГСЧС, в ДТП попал автомобиль и личный состав 10-й Государственной пожарно-спасательной части города Долина.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой в ДТП погибли трое полицейских, которые возвращались после обысков.

Также мы сообщали, что ночью под Ивано-Франковском произошло смертельное ДТП, пятерых человек зажало в машине, двое погибли.