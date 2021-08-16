Министр здравоохранения Виктор Ляшко, который ранее рассказал, при каких условиях разрешат ТРЦ и заведениям работать в локдаун, призывает не останавливать процесс вакцинации от коронавируса во время праздников, приуроченных ко Дню Независимости. Он предлагает, в частности прививать от Covid-19 на площадях под открытым небом во время соответствующих мероприятий.

Цитирует Ляшко пресс-служба возглавляемого им ведомства на официальном сайте.

В Минздраве напомнили о стремительное распространение штамма коронавируса "Дельта" у Украине, где зарегистрировано, по их данным, сотни случаев.

По словам Ляшко, в некоторых регионах страны успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Ляшко считает, что этот опыт следует перенять всем и применить во время мероприятий ко Дню Независимости в центре городов. При этом, считает он, главное придерживаться карантинных правил, а именно, носить маску на лице и сохранять дистанцию.

По данным Минздрава, сейчас в Украине работает более трех тысяч пунктов прививок, коло 400 Центров массовой вакцинации и тысяча мобильных бригад.

Также в ведомстве добавили, что за текущую неделю нужно определиться, какие опции их работы уместны в течение праздничных мероприятий. Центры массовой вакцинации в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать, а пунктам, где малый поток желающих, возможно, следует взять паузу, чтобы подумать, как их увеличить.

Напомним, Минздрав планирует вакцинацию 50% украинцев до конца года. При этом, отметим, у Зеленского обещали 70%.

Также, как писала "Страна", по информации КГГА, в Киеве в связи с праздниками не будут работать пункты вакцинации.