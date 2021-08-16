Правоохранители разоблачили экс-полицейского, который получал зарплату и премии, при этом более трех лет не появлявшись на работе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, сотрудник одного из управлений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с целью присвоения средств, вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении", - говорится в сообщении.

При этом сообщником был руководитель полицейского, который также не работает в ведомстве.

Так, с осени 2016 года и по зимний период 2019 года, бывший сотрудник получал зарплату за работу в полиции Киева. Однако, на свое рабочее место он не выходил. Соответственно, служебные обязанности он также не выполнял и фактически проживал в городе Львов.

Его руководитель в это время укрывал от руководства ГУНП в Киеве факт отсутствия своего подчиненного на работе.

В результате неправомерных действий государству нанесен ущерб суммой в 400 тысяч гривен.

На данный момент подозреваемым избирается мера пресечения. Им сообщили о подозрении по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что начальник отдела Краматорского управления ГУ Нацполиции пытался подкупить следователя ГБР, чтобы он посодействовал закрытию уголовного дела, открытого по факту получения неправомерной выгоды. Однако сотрудник ГБР сообщил об этом своему руководству.

Кроме этого, в Умани правоохранитель попытался съесть 500 долларов при задержании с поличным во время получения взятки.