"Стране" стали известны подробности допроса вдовы Константина Павлова, погибшего мэра Кривого Рога, которого вчера обнаружили в загородном доме с огнестрельным выстрелом в грудь.

"Супруга Павлова - Елена отказалась давать какие либо показания по дела гибели мужа, подробности их общения и о том не было ли ссоры между ними на отдыхе, где они провели время вместе, и откуда Павлов уехал раньше времени. Елена сослалась на 63 статью Конституции, по которой человек имеет право отказаться от показаний против себя, членов семьи и ближайших родственников. При этом телефон Павлова, по которому он с кем-то переписывался перед выстрелом, все ещё заблокирован", - сообщил "Стране" источник в МВД.

Как уже писала "Страна" в неофициальном общении полиция склоняется к версии самоубийства. Но пока официально это не заявлено. Также как и не обнародовано видео с камер наблюдения самого момента выстрела.

Друзья и соратники Павлова заявляют, что не верят в его самоубийство.

Напомним, трагедия произошла днем ранее. В селе Вольное под Кривым Рогом нашли тело мэра Кривого Рога, рядом с ним было ружье. Правоохранители выдвинули версии и убийства, и самоубийства.

Также "Страна" публиковала видео, снятое с камер видеонаблюдения, которые расположены дома у мэра Кривого Рога. На кадрах видно мужчину, который ходит по комнате, с телефоном и оружием в руках. При этом самого момента выстрела на видеозаписи нет.

Константин Павлов накануне отдыхал с женой на море - вернулся он в Кривой Рог 12 августа, а семья осталась на море. В доме в день трагедии его родных не было.