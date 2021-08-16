В соцсетях появился видеоролик, как афганцы привязали себя к военно-транспортному самолету США в аэропорту Кабула. В итоге после взлета они упали на крыши жилых домов и разбились.

На кадрах ролика заметно, как толпа людей бежит рядом с американским самолетом, который движется по взлетно-посадочной полосе. Несколько человек привязали себя сбоку лайнера - со стороны шасси.

Напомним, паника в аэропорту Кабула началась после того, как талибы взяли под контроль и столицу Афганистана, и всю страну в целом. Это произошло 15 августа. Утром в понедельник, 16 августа, в попытке уехать тысячи людей пытались штурмовать самолеты в аэропорту Кабула.

Также мы писали о том, что в аэропорту Кабула уже погибли первые люди, это случилось после предупредительных выстрелов со стороны американских военных, однако Пентагон отрицает свою вину.

Кроме того, сообщалось, что воздушное пространство над Кабулом полностью закрыли для гражданских самолетов.

Также "Страна" подробно рассказывала, как США бегут из афганского Кабула и какие выводы для Украины.