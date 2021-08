Падение Кабула после сдачи Афганистана американцами и переход власти в роки талибов западные СМИ называют катастрофой, трагические последствия которой ощутит на себе и Европа, и весь мир - с потоками беженцев, наркотиков и оружия и нарастающей напряженностью.

"Страна" прочитала, что пишут о последних событиях в Афгане иноСМИ.

"Талибан" вошел. Мы бежим"

Сдачу Кабула многие сравнили с бегством американцев из Сайгона в 1975 году, что может ощутимо подорвать авторитет США на мировой арене.

Скорость захвата талибами Афганистана застала многих врасплох.

Как отмечает Politico, что ни официальные оценки, ни разведданные не предполагали, что они так быстро завладеют всей страной.

Financial Times пишет, что вступление талибов в Кабул стало кульминацией "драматического недельного молниеносного наступления", во время которого боевики захватили контроль над большей частью страны. При этом издание полагает, что Афганистан еще только "движется к гражданской войне".

Хаос в аэропорту Кабула, когда тысячи бегущих из страны афганцев без паспортов и билетов буквально штурмовали самолёты, Times сравнила с выводом американских войск из Сайгона в 1975 году, хотя госсекретарь США Энтони Блинкен счел эти параллели некорректными.

Как пишет New York Times, тем, кто имел право улететь, вручили специальные браслеты, но для миллионов афганцев, включая десятки тысяч тех, кто годами помогал США, браслетов не нашлось.

Financial Times отмечает, что многие местные жители возмущались тем, что Штаты сосредоточились на эвакуации собственных граждан, оставив афганцев на растерзание талибов.

"Я бы хотела поехать в Кабул сейчас и закричать перед посольством США: "Мы такие же люди, как и вы, и у нас также есть право жить и наслаждаться свободой", - сказала молодая жительница Герата, который талибы захватили несколько дней назад.

"Поздравляю, "Талибан" вошел в город. Мы бежим", — написала на Facebook глава кинокомпании Afghan Film Сахра Карими.

В воскресенье, 15 августа, самолеты из Кабула вылетали один за другим, а под ними был город, забитый машинами, на которых афганцы пытались добраться до воздушной гавани. Над американским посольством поднимался дым - предположительно, там сжигали документы, рассказывает Wall Street Journal.

Бедствие и унижение

Сдачу Кабула многие называют позором для Запада.

"Безо всяких угрызений совести мы бросили людей в Афганистане на произвол судьбы, оставив их жить по закону природы, когда выживает сильнейший", - пишет Die Zeit.

Спустя два десятилетия после того, как США вошли в Афганистан, американский эксперимент по построению нации в этой стране обернулся крахом, а Джо Байден войдет в историю как президент, который председательствовал на "унизительном заключительном акте" в долгой и запутанной американской главе в Исламской Республике, пишет New York Times.

Решение бросить Афганистан на произвол судьбы после 20 лет западной интервенции вызвало резкую критику, продолжает издание.

Глава британского комитета по иностранным делам Том Тугендхат назвал стремительный вывод сил НАТО "крупнейшим внешнеполитическим бедствием со времен Суэца".

"За два месяца после начала вывода американских, немецких и других западных военнослужащих в Афганистане было убито больше мирных жителей, чем когда-либо за последние двадцать лет. Приговор западной военной миссии не может быть более ужасным. Петля вокруг Кабула затягивается все туже, талибы добиваются свержения афганского правительства и создания в стране эмирата в соответствии со своими идеями ислама каменного века", - пишет журналист немецкой газеты FAZ Райнер Херман в статье "Провал в Афганистане".

По мнению Hill, своим хаотичным уходом из Афганистана США рискуют подорвать авторитет на мировой арене.

"Продвижение "Талибана" и решение об эвакуации персонала американского посольства под охраной военных, принятое Госдепартаментом США 12 августа, поднимают вопрос о том, насколько Соединенные Штаты на самом деле готовы придерживаться своих обязательств", - отмечает издание.

"Нашим врагам это говорит о том, что Соединенным Штатам можно нанести поражение. Если даже "Талибан" способен нанести поражение [Соединенным Штатам], то кто не сможет? Как противники мы беззубые. Как союзники мы ненадежные", - такой вердикт вынес США в интервью Hill основатель и президент "Фонда защиты демократий" в Вашингтоне Клифф Мэй.

"Я думаю, что вывод сил США и та быстрота, с которой он осуществляется перед лицом стремительных завоеваний талибов, окажут еще более глубокое воздействие, чем уход Соединенных Штатов из Вьетнама в 1975 году, и гораздо более сильное воздействие, чем их (временный) уход из Ирака в 2011 году", - сказал Hill генерал-лейтенант в отставке Дэвид Барно, профессор стратегических исследований в Школе передовых международных исследований при Университете Джона Хопкинса. В прошлом Барно командовал силами США в Афганистане.

"К сожалению, мне кажется, что этот трагический исход на долгие годы станет доминирующим фактором, влияющим на оценку военной мощи Соединенных Штатов и их авторитета на международной арене, только если это не затмит другой крупный международный конфликт. Это станет катализатором для неверных оценок со стороны противников Америки в дальнейшем, а также будет способствовать опасной уверенности в том, что военная мощь Соединенных Штатов и их политическая готовность защищать своих друзей и союзников ослабевают", - добавил он.

Как пишет Hill, стремительный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана - это настоящий подарок для Китая и России, чья пропаганда призвана дискредитировать американское руководство и подорвать господство западных демократий.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Лицзянь Чжао опубликовал в твиттере карикатуру, изображавшую американцев, покидающих Афганистан и оставлявших после себя разрушенные дома и раненых мирных жителей. Под карикатурой была подпись: "Соединенные Штаты с легкостью покинули Афганистан, но как насчет афганского народа, который страдал на протяжении 20 лет?".

Хотя Пекин и Москва вряд ли будут воздерживаться от критики в адрес Америки и спровоцированного ей кризиса, они также подвергаются риску того, что после захвата Афганистана талибами нестабильность может распространиться и за пределы этой страны.

"Завоевание талибами Афганистана будет иметь драматические последствия для региона и для других государств, стремящихся к роли глобальных лидеров. Им придется засучить рукава и взяться за работу, чтобы устранить последствия", - сказал Hill Сейлс.

Расчет Байдена и равнодушие американцев

New Yorker считает поведение администрации Байдена перед лицом разворачивающейся катастрофы "поразительно холодным", но в то же время за этим стоит политический расчет.

"Сам Байден, выступающий обычно самым чутким из политиков, не обратил внимания на предсказуемую и предсказанную гуманитарную трагедию, которую спровоцировало принятое им в апреле решение вывести из Афганистана примерно 3,5 тысячи остававшихся в стране американских военных", - пишет издание.

После этих слов официальный представитель Белого дома Джен Псаки возложила на афганскую армию, которую США финансировали, обучали, вооружали и строили на протяжении более 20 лет, вину за их судьбу.

"У них есть то, что им нужно. С чем им нужно определиться, так это с тем, есть ли у них политическая воля сражаться", - сказала Псаки.

За всем этим, очевидно, стоит расчет, который заключается в том, что с учетом прошедшего времени, Байден политически не пострадает из-за отказа от непопулярной войны, полагает New Yorker.

"Говоря прямо, в Вашингтоне твердо убеждены, что американцам просто все равно, что происходит в Афганистане. Результаты опросов поддерживают эту точку зрения", - пишет издание.

"Похоже, общая идея такая: "Эй, смотрите, за двадцать лет мы потратили там много крови и денег, мы многое сделали, существует предел того, что может сделать одна страна. Это трагично, но это не наша трагедия", - размышляет в беседе с New Yorker Ричард Фонтейн, бывший советник по внешней политике покойного сенатора Джона Маккейна, сейчас он возглавляет Center for a New American Security.

Ударная волна от шествия талибов

Сам Байден долгое время был скептически настроен относительно возможных успехов в Афганистане, а когда Обама в 2009 году обсуждал наращивание, Байден оказался на стороне проигравших, выступавших против этого предложения.

В этот раз он ясно дал своей команде понять, что не склонится перед генералами. Он даже оставил на месте Залмая Халилзада, бывшего посла в Афганистане, который при Трампе вел переговоры с "Талибаном". В апреле, отвергнув рекомендации Пентагона и страхи некоторых из своих советников, Байден взял политически выгодный курс, провозгласив, что "Вечная война" закончится при нем.

"Ответственность за то, как выход был организован, лежит, явно, как на Байдене, так и на Трампе. Все произошло так быстро, что не было даже планов по эвакуации около 20 тысяч афганских переводчиков, работавших на США, не было предварительно заключенных соглашений о региональных базах для проведения контртеррористической миссии, которая, по словам США, продолжится", - пишет New Yorker.

Последствия падения Кабула могут быть катастрофическими как для региона, так и для всего мира.

"Страна погружается в гражданскую войну. Соседние государства и Европа должны быть готовы к массовому бегству людей из Афганистана. Турция уже строит бетонную стену вдоль границы с Ираном. А десятки тысяч людей уже идут пешком через Иран к границе с Турцией", - пишет немецкая FAZ.

"Ударная волна от победного шествия талибов распространится по всей Европе", - вторит Die Zeit.