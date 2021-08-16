Абсолютное большинство телеканалов Афганистана, власть в котором захватили представители "Талибана", транслируют чтение священной книги мусульман Корана и новости о действиях талибов.

Об этом сообщает "РИА Новости" в понедельник, 16 августа.

На данный момент на телеканалах Афганистана, где раньше в это время шли развлекательны программы, отменили трансляцию телепрограмм и транслируют чтение Корана и новости о талибах. И только один канал показывает историческое кино.

Напомним, после того, как власть в Афганистане захватили талибы, многие жители пытаются покинуть страну. В связи с этим в аэропорту Кабула образовался хаос - афганцы штурмуют переполненные самолеты, некоторые пассажиры падают их авиалайнеров.

Между тем в воздушном пространстве Кабула запретили летать гражданским самолетам, теперь летать там разрешено только военной авиации. Ранее США и еще 60 стран выступили с заявлением по Афганистану и призвали обеспечить свободный выезд из страны.

Также сообщалось, что Украина вывезла из Кабула не только своих граждан, но и людей из Хорватии, Белоруссии, Афганистана и подданных королевства Нидерландов.