В Украине до конца нынешнего года Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 не менее 50% взрослого населения. Такой план озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, темпы вакцинации позволяют надеяться на запланированный результат, передает Укринформ.

По данным Кузина, последние два месяца вакцинации в Украине проходили с постоянным наращиванием темпов.

"Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок с начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев. В то же самое время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев", - отметил Кузин.

Любопытно, что озвученные Кузиным цифры относительно плана вакцинации украинцев оказались гораздо ниже, чем анонсированный в апреле на Банковой, когда заявляли о вакцинации 70% украинцев до конца 2021 года.

До конца года осталось четыре месяца. По данным на 15 августа, в Украине полностью вакцинированы пока только 2 738 073 человек.

В Минздраве надеются на наращивание темпов, которые за последние несколько недель выросли на 10% и сейчас превысили европейские и даже мировые. В частности, на минувшей неделе в Украине количество делающих получивших первую или вторую дозу вакцины доходило до почти 170 000 человек в сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что ТРЦ и заведениям разрешат работать в локдаун, если там провакцинируют 80% коллектива.

Также мы сообщали, что после начала вакцинации в мире появилось девять новых миллиардеров.

