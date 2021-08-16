Воздушное пространство над Кабулом полностью закрыли для гражданских самолетов
Гражданским самолетам запретили летать над Кабулом в понедельник, 16 августа. Там разрешено передвигаться лишь военной авиации.
Об этом сообщает извещение NOTAM, пишет "Интерфакс-Украина".
В извещении сказано, что воздушное пространство над Кабулом полностью передали военным. Все пролетающие самолеты обязаны изменить курс.
Сейчас военно-транспортные самолеты Великобритании, США и Канады проводят эвакуацию сотрудников американской дипмиссии, а также других дипломатических миссий НАТО и находящихся в кабульском аэропорту афганцев.
Сейчас в столицу Афганистана направляются также военно-транспортные самолеты из Франции.
Напомним, в попытке уехать тысячи людей штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Там царит хаос. Граждане хотят выехать после того, как талибы установили контроль над всей территории страны.
Мы также писали о том, что после предупредительной стрельбы, которую в аэропорту открыли американские военные, погибли первые люди.
Кроме того, сообщалось, что афганцы в попытке бегства зацепились за шасси американского самолета и упали на землю при взлете.