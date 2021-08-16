Гражданским самолетам запретили летать над Кабулом в понедельник, 16 августа. Там разрешено передвигаться лишь военной авиации.

Об этом сообщает извещение NOTAM, пишет "Интерфакс-Украина".

В извещении сказано, что воздушное пространство над Кабулом полностью передали военным. Все пролетающие самолеты обязаны изменить курс.

Сейчас военно-транспортные самолеты Великобритании, США и Канады проводят эвакуацию сотрудников американской дипмиссии, а также других дипломатических миссий НАТО и находящихся в кабульском аэропорту афганцев.

Сейчас в столицу Афганистана направляются также военно-транспортные самолеты из Франции.

Напомним, в попытке уехать тысячи людей штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Там царит хаос. Граждане хотят выехать после того, как талибы установили контроль над всей территории страны.

Мы также писали о том, что после предупредительной стрельбы, которую в аэропорту открыли американские военные, погибли первые люди.

Кроме того, сообщалось, что афганцы в попытке бегства зацепились за шасси американского самолета и упали на землю при взлете.