На фоне установления полного контроля на афганских территориях в Узбекистане в Шерабадском районе Сурхандарьи разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Министерство обороны Узбекистана подтвердило данный факт.

Об этом сообщает gazeta.uz.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС", - рассказал начальник информслужбы ведомства Бахром Зульфикаров.

Кроме того, по словам источника "Газеты.uz" в Сурхандарье, двоих афганских военных Афганистана госпитализировали в Термезский филиал республиканского научного центра медицинской помощи.

Также, по неподтверждённой информации, находившиеся в самолёте пассажиры успели выпрыгнуть с парашютами.

Напомним, власти Соединенных Штатов намерены эвакуировать своих дипломатов из Афганистана в течение ближайших трех суток. При этом вывоз людей из Кабула уже начался. При этом после захвата территории в Афганистане боевики "Талибана" заявили, что иностранцам в стране нужно либо уехать, либо зарегистрироваться в так называемых новых властей.

Между тем в аэропорту столицы Кабула - второй день наблюдается жуткий хаос. После того как талибы получили полный контроль над всей страной, тысячи людей хотят покинуть ее. Так, в аэропорту Кабула американские солдаты открыли предупредительный огонь. После этого погибло несколько человек. Кроме того, жители Афганистана штурмуют самолеты Кабула, некоторые пассажиры падают из переполненных авиалайнеров.