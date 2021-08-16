Праздники будут сопровождаться перекрытием улиц. Фото: Страна

В Киеве до Дня независимости запланированы еще три репетиции военного парада, которые пройдут 18, 20 и 22 августа. Из-за этого в столице ожидается перекрытие движения по некоторым улицам.  Об этом сообщают в КГГА.

График перекрытия движения 18, 20, 22 августа

Ограничение движения транспорта с 15: 30 до 18:00:

  • ул. Академика Туполева
  • просп. Победы
  • ул. Маршала Рыбалко
  • ул. Вячеслава Чорновола
  • ул. Старовокзальная
  • ул. Жилянская
  • ул. Антоновича

Перекрытие движения с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15):

  • ул. Большая Васильковская (от Лыбедской пл. до ул. Крещатик)
  • ул. Крещатик
  • ул. Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
  • ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до Крепостного пер.)
  • Петровская Аллея
  • Парковая дорога,
  • Владимирский спуск,
  • Боричев спуск,
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
  • Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

Ограничение движения с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15):

  • ул. Нижний Вал
  • ул. Глыбочицкая
  • Глибочицкий проезд
  • ул. Вячеслава Чорновола
  • пр. Победы
  • ул. Старовокзальная
  • ул. Жилянская
  • ул. Антоновича

График перекрытия движения 24 августа

Перекрытие движения с 06: 00 до 08:00:

  • ул. Академика Туполева
  • пр. Победы
  • ул. Маршала Рыбалко
    ул. Вячеслава Чорновола
    ул. Старовокзальная
    ул. Жилянская
    ул. Антоновича

Перекрытие движения с 06: 00 до 12:00:

  • ул. Большая Васильковская (от Лыбедской пл. до ул. Крещатик)

Ограничение движения с 06:00 до 16:00:

  • ул. Крещатик
  • ул. Михайловская (от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
  • Владимирский спуск
  • ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до Крепостного пер.)
  • Петровская аллея
  • Парковая дорога

Кроме того, возможны ограничения движения по улицам во время мероприятий с участием лиц, находящихся под государственной охраной:

  • с 22 по 24 августа - на Парковой дороге
  • с 06:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского
  • с 06:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко)
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Леонтовича до ул. Репина)
  • ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской)
  • ул. Николая Лысенко
  • ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

Также 18, 20, 22 августа ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Напомним в Киеве на Михайловской площади монтируют несколько сцен ко Дню независимости. Ради праздника перекроют улицу.

Также мы сообщали, что в Киеве в связи с праздниками 23-24 августа не будут работать пункты вакцинации.

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