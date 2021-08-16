Власти Киева предупредили о масштабном перекрытии улиц в столице
В Киеве до Дня независимости запланированы еще три репетиции военного парада, которые пройдут 18, 20 и 22 августа. Из-за этого в столице ожидается перекрытие движения по некоторым улицам. Об этом сообщают в КГГА.
График перекрытия движения 18, 20, 22 августа
Ограничение движения транспорта с 15: 30 до 18:00:
- ул. Академика Туполева
- просп. Победы
- ул. Маршала Рыбалко
- ул. Вячеслава Чорновола
- ул. Старовокзальная
- ул. Жилянская
- ул. Антоновича
Перекрытие движения с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15):
- ул. Большая Васильковская (от Лыбедской пл. до ул. Крещатик)
- ул. Крещатик
- ул. Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
- ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до Крепостного пер.)
- Петровская Аллея
- Парковая дорога,
- Владимирский спуск,
- Боричев спуск,
- ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
- Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).
Ограничение движения с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15):
- ул. Нижний Вал
- ул. Глыбочицкая
- Глибочицкий проезд
- ул. Вячеслава Чорновола
- пр. Победы
- ул. Старовокзальная
- ул. Жилянская
- ул. Антоновича
График перекрытия движения 24 августа
Перекрытие движения с 06: 00 до 08:00:
- ул. Академика Туполева
- пр. Победы
- ул. Маршала Рыбалко
ул. Вячеслава Чорновола
ул. Старовокзальная
ул. Жилянская
ул. Антоновича
Перекрытие движения с 06: 00 до 12:00:
- ул. Большая Васильковская (от Лыбедской пл. до ул. Крещатик)
Ограничение движения с 06:00 до 16:00:
- ул. Крещатик
- ул. Михайловская (от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
- Владимирский спуск
- ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до Крепостного пер.)
- Петровская аллея
- Парковая дорога
Кроме того, возможны ограничения движения по улицам во время мероприятий с участием лиц, находящихся под государственной охраной:
- с 22 по 24 августа - на Парковой дороге
- с 06:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского
- с 06:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко)
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Леонтовича до ул. Репина)
- ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской)
- ул. Николая Лысенко
- ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского пер.).
Также 18, 20, 22 августа ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.
Напомним в Киеве на Михайловской площади монтируют несколько сцен ко Дню независимости. Ради праздника перекроют улицу.
Также мы сообщали, что в Киеве в связи с праздниками 23-24 августа не будут работать пункты вакцинации.