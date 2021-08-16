В Киеве до Дня независимости запланированы еще три репетиции военного парада, которые пройдут 18, 20 и 22 августа. Из-за этого в столице ожидается перекрытие движения по некоторым улицам. Об этом сообщают в КГГА.

График перекрытия движения 18, 20, 22 августа

Ограничение движения транспорта с 15: 30 до 18:00:

ул. Академика Туполева

просп. Победы

ул. Маршала Рыбалко

ул. Вячеслава Чорновола

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская

ул. Антоновича

Перекрытие движения с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15):

ул. Большая Васильковская (от Лыбедской пл. до ул. Крещатик)

ул. Крещатик

ул. Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости)

ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до Крепостного пер.)

Петровская Аллея

Парковая дорога,

Владимирский спуск,

Боричев спуск,

ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

Ограничение движения с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15):

ул. Нижний Вал

ул. Глыбочицкая

Глибочицкий проезд

ул. Вячеслава Чорновола

пр. Победы

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская

ул. Антоновича

График перекрытия движения 24 августа

Перекрытие движения с 06: 00 до 08:00:

ул. Академика Туполева

пр. Победы

ул. Маршала Рыбалко

ул. Вячеслава Чорновола

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская

ул. Антоновича

Перекрытие движения с 06: 00 до 12:00:

ул. Большая Васильковская (от Лыбедской пл. до ул. Крещатик)

Ограничение движения с 06:00 до 16:00:

ул. Крещатик

ул. Михайловская (от ул. Владимирской до Майдана Независимости)

Владимирский спуск

ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до Крепостного пер.)

Петровская аллея

Парковая дорога

Кроме того, возможны ограничения движения по улицам во время мероприятий с участием лиц, находящихся под государственной охраной:

с 22 по 24 августа - на Парковой дороге

с 06:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского

с 06:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко)

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Леонтовича до ул. Репина)

ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской)

ул. Николая Лысенко

ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

Также 18, 20, 22 августа ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Напомним в Киеве на Михайловской площади монтируют несколько сцен ко Дню независимости. Ради праздника перекроют улицу.

Также мы сообщали, что в Киеве в связи с праздниками 23-24 августа не будут работать пункты вакцинации.